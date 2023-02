IW-Studie zu den weltwirtschaftlichen Folgen Ukraine-Krieg kostete die Welt über 1,6 Billionen US-Dollar

Exklusiv | Berlin · Der Ukraine-Krieg hat die gesamte Welt im vergangenen Jahr bereits mehr als 1600 Milliarden US-Dollar gekostet. Auch 2023 fallenfast so hohe weltwirtschaftliche Kosten an, ein Großteil davon in Schwellen- und Entwicklungsländern, hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ausgerechnet.

20.02.2023, 20:00 Uhr

Container-Schiffe im Hamburger Hafen: Liefer- und Produktionsstörungen haben die Weltwirtschaft stark getroffen. Foto: dpa/Christian Charisius

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro

Der Ukraine-Krieg hat die Weltwirtschaft nach einer noch unveröffentlichten Studie im vergangenen Jahr „deutlich über 1600 Milliarden US-Dollar“ gekostet. Das geht aus Berechnungen des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die unserer Redaktion vorliegen. „Gemäß einer IW-Schätzung dürfte die weltweite Wirtschaftsleistung im Jahr 2022 um deutlich über 1.600 Milliarden US-Dollar niedriger ausgefallen sein als es ohne die russische Invasion in der Ukraine der Fall gewesen wäre“, schreibt Studienautor Michael Grömling. „Im Jahr 2023 können sich die weltweiten Produktionsausfälle auf nochmals rund 1.000 Milliarden US-Dollar belaufen“, heißt es in der Studie weiter.