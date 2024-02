Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Ukraine-Krieg kostet die deutsche Wirtschaft deutlich über 200 Milliarden Euro

Deutschland ist auch wegen seines großen industriellen Sektors stärker betroffen als andere Länder. Über Jahrzehnte profitierte die Industrie von günstiger russischer Energie, doch im Frühjahr 2022 war damit Schluss. Der Bundesregierung und vor allem Habeck gelang es zwar, alternative Energie überall in der Welt zusammenzukaufen. Doch amerikanisches LNG-Gas ist deutlich teurer als russisches Gas. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien kostet wegen Versäumnissen in den Merkel-Jahren deutlich mehr, vor allem die Netzentgelte stiegen. Der Industriestrompreis lag 2022 mit 43 Cent pro Kilowattstunde zunächst doppelt so hoch wie im Jahr davor, zeigen Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Danach ging er schrittweise wieder auf Vorkriegsniveau zurück.