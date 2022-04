Reaktion auf Ukraine-Krieg : Grüne setzen eine Taskforce „Zeitenwende“ ein

Berlin Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine und den politischen Folgen auch für Deutschland wollen die Grünen einen „Resonanzraum“ schaffen: In einer neuen Arbeitsgruppe sollen heikle Fragen von Krieg und Frieden diskutiert werden.

Waffenlieferungen an die Ukraine und ein 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr – gerade die Friedenspartei Grüne stellt die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene „Zeitenwende“ vor große Herausforderungen. Kann man diese Schritte als Koalitionspartner guten Gewissens mitgehen? Erstaunlich ruhig ging es bisher im Dunstkreis der Grünen zu. Kein Streit auf offener Bühne, kaum merkliche Meinungsverschiedenheiten. Das soll offenbar so bleiben – die Grünen wollen interne Fragen weiterhin intern austragen. Dafür haben sie nun die neue Task Force „Zeitenwende“ eingesetzt, die sich mit eben solchen heiklen außen-, energie- oder sicherheitspolitischen Fragen befassen soll. Dem 34-köpfigen Gremium sollen neben Grünen-Politikern auch Vertreter aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft angehören. Man schaffe damit einen „Resonanzraum“, um die notwendigen gesellschaftlichen Debatten und Impulse in unsere Partei zu holen und anzugehen, sagte Parteichef Omid Nouripour dazu am Mittwoch. Das erste Mal zusammenkommen soll die Task Force am kommenden Mittwoch.