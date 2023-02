Schlechte Bilanz nach einem Jahr Krieg Hohe deutsche Wohlstandsverluste durch den Ukraine-Krieg

Der vor einem Jahr am 24. Februar ausgebrochene Ukraine-Krieg hat in der deutschen Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Wirtschaftsforscher und Verbände schätzen die Wachstumsverluste durch Lieferengpässe und die stark gestiegenen Energiepreise auf zwei bis 2,5 Prozent der Wirtschaftsleistung allein im Jahr 2022. Bis Ende 2023 werde sich der Wohlstandsverlust durch den Krieg auf vier Prozent summieren, so die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK).