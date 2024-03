Ärger um Äußerungen zum „Einfrieren“ des Ukraine-Krieges Mützenich weist Kritik an seiner Bundestagsrede zurück

In der Debatte über die Taurus-Lieferung hatte Mützenich kritisiert, dass einige Fragen schon als „Schandfleck“ bezeichnet würden, und gefragt: „Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?“ Er verteidigte in seiner Rede zudem das wiederholte Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Debatte über eine mögliche Lieferung der deutschen Marschflugkörper an die Ukraine: „Gebraucht wird Verstand, Besonnenheit und Klarheit. Und das tut der Bundeskanzler in der Abwägung, die er als Regierungschef hat“, sagte Mützenich am Donnerstag.