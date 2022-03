Krieg in der Ukraine : Deutschland will umfassende medizinische Hilfe für Ukrainer leisten

Berlin Deutsche Krankenhäuser bereiten sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf die Versorgung schwer verletzter oder kranker Menschen aus der Ukraine vor. Zudem soll medizinisches Material in die Ukraine geliefert werden.

Deutschland will für die Menschen in der Ukraine umfassende medizinische Hilfe leisten. Verletzte und Erkrankte sollen so schnell wie möglich von dem Kriegsgebiet in die Bundesrepublik gebracht werden, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Berlin sagte. Zudem soll medizinisches Material in die Ukraine geliefert werden; die aus dem Land kommenden Flüchtlinge sollen in Deutschland versorgt werden.