Sanktionen gegen Alischer Usmanov : Deutschland beschlagnahmt Luxus-Yacht von russischem Oligarchen

Hamburg Im Ukraine-Konflikt hat der Westen auch harte Sanktionen gegen russische Geschäftsleute verhängt. In Hamburg wurde nun offenbar die Millionen-Yacht des Oligarchen Alischer Usmanov beschlagnahmt.

Oligarch Alischer Usmanov besitzt mit der „Dilbar“ eine der größten Yachten der Welt. Das Forbes-Magazin berichtet, dass deutsche Behörden in Hamburg die 512-Fuß-lange Yacht im Wert von knapp 600 Millionen Euro beschlagnahmt haben. Dabei beruft sich das Magazin auf drei verschiedene Quellen. Eigentümer Usmanov war am Montag von der Europäischen Union sanktioniert worden.

Laut „Forbes“ befand sich das Schiff seit Ende Oktober zur Umrüstung in den Hamburger Werften des Schiffbauers „Blohm+Voss“. Weil das Vermögen Usmanovs nach den Sanktionen eingefroren war, seien die Mitarbeiter des Schiffbauers am Mittwoch auch nicht zur Arbeit erschienen.

Auch der französische Zoll hat die Yacht eines russischen Oligarchen an der Mittelmeerküste beschlagnahmt. Das teilte das Französische Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Die Yacht war für Reparaturarbeiten in einer Werft in La Ciotat in der Nähe von Marseille, wo sie dann in Beschlag genommen wurde. Als Besitzer stellten die Beamten den Angaben zufolge ein Unternehmen fest, dessen Hauptaktionär auf der Sanktionsliste der Europäischen Union gegen russische Oligarchen stehe.