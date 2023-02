Irritationen nach Kanzler-Besuch in Brasilien Viel Skepsis nach Lulas Friedensinitiative für die Ukraine

Doch der von den meisten westlichen Staaten als Erneuerer der brasilianischen Demokratie gefeierte Arbeiterführer hat offenbar einen anderen Blick auf die Weltpolitik als die Europäer. Das fängt bereits damit an, dass Lula der Ukraine ein gehöriges Maß an Mitschuld am Krieg mit Russland gibt. Über den Kiewer Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagte er in einem Interview: „Dieser Typ ist am Ausbruch des Krieges genauso schuld wie Putin.“