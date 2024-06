Wiederaufbaukonferenz in Berlin Die zarte Pflanze des Friedens für die Ukraine

„Wir bauen die Ukraine wieder auf – stärker, freier, wohlhabender als zuvor“, verspricht Scholz zur Eröffnung der zweitägigen Konferenz. Es ist der Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen zur Unterstützung der Ukraine: Am Donnerstag und Freitag treffen sich in Italien die Staats- und Regierungschefs der großen westlichen Industriestaaten zum G7-Gipfel, bei dem unter anderem geklärt wird, wie man aus den Zinserträgen der eingefrorenen russischen Vermögenswerte kurzfristige Hilfe für die Ukraine erhalten kann. Und am Wochenende ist in der Schweiz ein Friedensgipfel geplant, an dem Vertreter aus mindestens 90 Staaten teilnehmen wollen.