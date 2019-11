TV-Talk mit Anne Will : Große Koalition – ohne Kompass und Führung

Foto: ARD Moderatorin Anne Will.

Berlin Die Diskussion um die Weiterführung der Groko entwickelte sich in Anne Wills Talkshow eher zum Schlagabtausch zwischen CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und Juso-Chef Kevin Kühnert. Von Gemeinsamkeit war wenig zu spüren.

Manchmal musste man sich selbst daran erinnern, dass in Anne Wills Talkshow am Sonntagabend zwei Vertreter ein und derselben Koalition saßen. Dem Fernsehzuschauer präsentierten sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und Juso-Chef Kevin Kühnert so, als prallten Regierung und Opposition aufeinander – wobei nicht immer klar war, wer nun eigentlich Opposition und wer Regierung spielte.

Auf jeden Fall spielten beide auf Angriff. Kühnert warf unter dem Beifall seiner Claqueure der Kanzlerin Führungsschwäche und Orientierungslosigkeit vor. Außerdem hätte die Union keine Antwort auf die Herausforderung des Rechtspopulismus'. Ziemiak nannte es wiederum „eine Schande“, wie Heiko Maas auf seinem Türkei-Besuch agierte: Dort hatte der SPD-Außenminister den Vorschlag der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, in Nordsyrien eine Sicherheitszone unter UN-Mandat einzurichten, kurzerhand gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus Ankara abgeräumt. Auch dafür gab es Beifall – vermutlich ebenfalls aus den Reihen der CDU-Sympathisanten im Publikum.

Man habe den eigenen Kabinettskollegen mit dieser Initiative übertölpelt, meinte daraufhin der Juso-Chef. Kühnert hielt dem CDU-Mann vor, die Union hätte in jüngster Zeit auf keinen der programmatischen Vorschläge der SPD reagiert – wie Recht auf Arbeit und Fortbildung, auf die Einführung einer Vermögensteuer oder Verbesserungen im Rentenrecht. „Alles Vorschläge aus der Mottenkiste“, konterte Christdemokrat Ziemiak.

Für das Konzept der Sendung mag eine solche Kontroverse goldwert sein. Der Wähler im Zuschauer fragte sich aber, was diese Koalition noch zustande bringen will. Zumal beide Parteien von einer heftigen Führungskrise geschüttelt werden. Die SPD sucht seit Monaten in einem umständlichen Wahlverfahren nach einem neuen Führungstandem. In der CDU ist Parteichefin Kramp-Karrenbauer nach noch nicht einmal einem Jahr im Amt so umstritten wie nie und dürfte sich auf dem kommenden Parteitag einer ernsten Revolte stellen müssen.

Das Thema der Sendung „Die Führungsfrage – wissen CDU und SPD noch, wo sie hinwollen?“ war richtig gewählt. Und weil die beiden Parteivertreter der gleichen Koalition sich nach Kräften zankten und sich gegenseitig Ideenlosigkeit vorwarfen, blieb der Part der Einordnung den drei anderen geladenen Gästen vorbehalten: dem Publizisten Gabor Steingart, der Netzaktivistin und dem früheren Aushängeschild der Piraten-Partei, Marina Weisband, sowie Kristina Dunz, der stellvertretenden Leiterin des Berliner Hauptstadtbüros der Rheinischen Post.

Steingart bezweifelte, ob Kanzlerin Angela Merkel noch einmal die Kraft besitze, dem Koalitionsschiff wieder eine klare Richtung zu geben. Sie sei durch ihre strategische Präzision eine beeindruckende Politikerin, wie er anderweitig kaum vergleichbare gefunden hätte. Und immerhin war der frühere Handelsblatt-Chefredakteur nach eigenen Angaben einmal zum Abendessen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin eingeladen.

„Die Kanzlerenergie entweicht aber in einer langen Amtszeit“, fand Steingart und lobte das amerikanische System, das dem Präsidenten höchstens acht Jahre einräumt. Hierzulande dauern Kanzlerschaften schon mal zehn Jahre und mehr an (Merkel ist jetzt fast 14 Jahre im Amt, fast so lang wie Konrad Adenauer). Die Analyse besticht. Eine Lösung, um den Machtverschleiß in unserem politischen System aufzuhalten, in dem der Kanzler vom Bundestag gewählt wird, nannte Steingart allerdings nicht.

Mehr Verständnis für die Zwänge der Kanzlerin brachte die RP-Korrespondentin Dunz auf. Merkel sei die erste Kanzlerin, die schon kurz nach ihrer vierten Wahl 2018 selbst ihr Ende nach Ablauf der Wahlperiode festgelegt hätte. Das schaffe natürlich Probleme beim Übergang, räumte Dunz ein. Außerdem verliere eine Regierungschefin mit einer solchen Ankündigung an Führungsstärke. Ihrer Kritik an den Führungsdefiziten in beiden Parteien konnten weder Kühnert noch Ziemiak etwas ernsthaft entgegensetzen.

Die frühere Piratin Marina Weisband, die nun den Grünen angehört, vermisste hingegen die große Vision. „Wie geht es weiter in der digitalen Welt? Wie müssen wir die Bildung umstellen? Welches Menschenbild brauchen wir künftig? Wie sieht die Familie in 50 Jahren aus?“ Große und richtige Fragen, aber kaum welche, die eine ungeliebte Koalition im Endstadium ernsthaft diskutieren könnte. Zumal die sich noch nicht einmal auf ein Konzept zur Grundrente einigen kann. Und das ist wahrlich keine Frage, an denen sich das Schicksal der Bundesrepublik entscheidet.