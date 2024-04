Gespräch mit Björn Höcke Voigt äußert sich erstmals zu TV-Duell – Journalist wird angegriffen

In dem TV-Duell beim Sender Welt waren sich Höcke und Voigt teils hart angegangen. Themen waren unter anderem die EU, Migration, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und Erinnerungskultur. Auf Voigt habe Höcke „fahrig und wackelig“ gewirkt. „Die Konfrontation führt die AfD an Klippen, wo ihre Argumente nach dem ersten Obersatz nicht mehr weitergehen“, sagte er. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.