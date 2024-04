Thüringer TV-Duell Upps – Björn Höckes Pannenshow

Nun kann man natürlich auch sagen, Thüringen halt. Was soll’s. Aber so einfach ist eben nicht. Sollte die AfD dort tatsächlich stärkste Kraft werden, strahlt das über das Bundesland hinaus in die gesamte Republik. Mehr noch: Auch international wird genau beobachtet, was sich da Rechts in Deutschland zum Unguten entwickelt. Die Lehre aus dem Duell ist daher die: Es ist falsch, sich solchen Debatten mit der AfD zu verweigern. Allein der immer wiederholte Vorwurf des Rechtsextremismus bewirkt nichts. Es ist hingegen richtig, die Auseinandersetzung mit dieser Partei konsequent zu suchen, weil nur dann deutlich wird, was sie tatsächlich will und wofür sie steht. Das gelingt freilich nur, wenn man sehr gut vorbereitet in solche Auseinandersetzungen geht. Anders nicht. Denn die AfD ist stark in der Meinungsmache, vor allem in den sozialen Netzwerken.