Energiepolitik : Tüv-Chef hält Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken für möglich

Berlin Die Akw-Debatte geht weiter - Joachim Bühler nennt die abgeschalteten Meiler in Schleswig-Holstein, Bayern und Niedersachsen für sicherheitstechnisch okay. CDU-Chef Friedrich Merz fordert, neue Brennstäbe für die noch laufenden Anlagen zu beschaffen.

Drei Atomkraftwerke für wurden Ende vergangenen Jahres stillgelegt: die Meiler Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde in Niedersachsen und das bayrische Werk Gundremmingen C. Der Geschäftsführer des Tüv-Verbands, Joachim Bühler, hält eine rasche Wiederinbetriebnahme für technisch möglich. Der „Bild“-Zeitung sagte Bühler, eine Wiederinbetriebnahme wäre „keine Frage von Jahren, sondern eher von wenigen Monaten oder Wochen“ - und vor allem eine Frage des politischen Willens. „Die drei Kraftwerke befinden sich nach unserer Überzeugung in einem sicherheitstechnischen Zustand, der es möglich machen würde, sie wieder ans Netz zu nehmen.“ Seiner Ansicht nach gehörten diese Kernkraftwerke zu den sichersten und technisch besten, die es weltweit gebe.

Hintergrund der Debatte ist die Drosselung von Gaslieferungen aus Russland an Deutschland . Erdgas wird vor allem zum Heizen eingesetzt. Es trägt aber auch rund 10 Prozent zur Stromproduktion in Deutschland bei. Wenn man länger auf Atomenergie setzen würde, könnte man also mehr Gas zum Heizen nutzen.

Derzeit sind in Deutschland noch drei Atomkraftwerke am Netz: Emsland in Niedersachsen, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Nach geltendem Recht müssen sie spätestens am 31. Dezember 2022 abgeschaltet werden. Beim Streckbetrieb würden die Kernkraftwerke zunächst gedrosselt, damit sie dann mit den vorhandenen Brennstäben auch über den Jahreswechsel hinaus betrieben werden können. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will vor Entscheidung über die mögliche Verlängerung der Laufzeit dieser drei Anlagen zunächst die Ergebnisse eines zweiten Stresstests zur Sicherheit der Stromversorgung abwarten, hatte eine Regierungssprecherin gesagt. Ergebnisse sollen in den nächsten Wochen vorliegen.