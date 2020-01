Kostenpflichtiger Inhalt: Deutsch-türkischer Islam-Verband : Ditib startet Imam-Ausbildung in Deutschland

Der Innenraum der Ditib-Merkez-Moschee in Duisburg. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/Dahlem Der Islam-Verband Ditib bildet einige Imame nun auch in Deutschland aus. Am Donnerstag ist der Startschuss für ein neues Ausbildungszentrum in der Eifel gefallen. Wirkliche Unabhängigkeit vom türkischen Staat bedeutet das aber noch nicht.