Die Türkei vor der Wahl Ein Land am Scheideweg

Die Bundesregierung hat sich im Vorfeld der Wahl mit Bewertungen naturgemäß zurückgehalten. Die Grünen wiederum riefen im Vorfeld alle in Deutschland ansässigen und in der Türkei wahlberechtigten Menschen zur Teilnahme an der Wahl am 14. Mai auf. „Mit den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen besteht nach Jahren der autoritären Führung unter Präsident Erdogan eine echte Chance, zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren“, heißt es in einem aktuellen Beschluss des Bundesvorstandes der Partei. Röttgen hat dazu eine klare Meinung: „Es wirkt bestenfalls überhaupt nicht, aber vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn Erdogan das für sich nutzt. Ich halte den Aufruf für hochgradig unklug.“ So oder so - der Sonntag wird sehr spannend werden.