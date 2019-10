Bei Besuch von Innenminister Seehofer : Türkei fordert Hilfe für syrische Flüchtlingszone

Ankara Der türkische Vize-Präsident Fuat Oktay hat beim Türkei-Besuch von Innenminister Horst Seehofer die EU dazu aufgefordert, bei der Umsiedlung von syrischen Flüchtlingen in eine sogenannte Sicherheitszone in Nordsyrien zu helfen.

Seehofer war am Donnerstag und Freitag für Gespräche zum wackelnden Flüchtlingspakt der Türkei mit der EU in Ankara.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu zitierte wie folgt aus der Rede von Oktay während des Empfangs mit Seehofer und EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos in Ankara am Freitag: „Wir erwarten, dass fast zwei Millionen Syrer freiwillig in diesen Friedenskorridor umsiedeln können. Wir müssen die nötige Infrastruktur bauen - vorläufige und langfristige Behausungen, Krankenhäuser und Schulen.“ Die Projekte seien fertig geplant, „aber wir brauchen die Unterstützung aller regionalen Akteure, um sie umzusetzen, besonders der EU“, sagte Oktay. BMI-Sprecher Steve Alter sagte am Freitag, dass ein Treffen Seehofers mit dem Vizepräsidenten fast 90 Minuten gedauert habe.