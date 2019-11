Knapp 7000 Ausreisepflichtige : Türkei blockiert Abschiebungen aus Deutschland

Berlin Die meisten Abschiebungen in die Türkei kommen nicht zustande. Mehr als drei Viertel von ihnen werden in Deutschland geduldet, etwa weil ihnen Reisedokumente fehlen.

Wie das Bundesinnenministerium der Zeitung "Die Welt" mitteilte, lebten zum Stichtag 30. September 2019 "insgesamt 6919 ausreisepflichtige türkische Staatsangehörige in Deutschland". In die Türkei abgeschoben wurden in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres demnach aber nur 296 von ihnen. Mehr als drei Viertel der türkischen Ausreisepflichtigen haben eine Duldung - damit bleiben sie zwar weiterhin zur Ausreise aufgefordert, der Staat teilt ihnen aber mit, dass ihm derzeit keine Abschiebung möglich ist. Das ist beispielsweise oft der Fall, wenn der Herkunftsstaat keine Passersatzpapiere ausstellt.