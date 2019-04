Tübingens OB im Kampf gegen Wohnungsnot : Boris Palmer verschickt Enteignungs-Briefe an Grundstückbesitzer

Boris Palmer verschickt Enteignungs-Briefe an Grundstückbesitzer

Tübingen Nach den Diskussionen über Enteignungen im Kampf gegen die Wohnungsnot ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer einem Medienbericht zufolge vorgeprescht und hat erste Briefe an Grundstückseigentümer verschickt.

Diese will er zum Verkauf ihrer Flächen zwingen, wenn sie diese nicht bebauen. In dem Schreiben, das der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ vorliegt, fordert er die Eigentümer zu einer „verbindlichen Erklärung“ auf, „in spätestens zwei Jahren ein Baugesuch einzureichen“. Zudem müssten sie innerhalb von vier Jahren „die Schaffung von Wohnraum“ ermöglichen. Alternativ könnten sie das Grundstück zum Verkehrswert an die Stadt veräußern.