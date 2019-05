Deutschland und die USA : Das ist der Tiefpunkt

Meinung Washington Der kurzfristig abgesagte Besuch des amerikanischen Außenministers in Berlin wirft ein Schlaglicht auf die miesen Beziehungen der einst so eng verbündeten Nationen. Donald Trump und Angela Merkel können sich schlicht nicht leiden.

Amerika ist auch unter Trump unseren Wertevorstellungen von Freiheit und Demokratie immer noch viel näher als das autoritär beherrschte Russland. Aber während die gemeinsamen Ziele und Wertvorstellungen einst eine Selbstverständlichkeit waren, steht man sich heute in so vielen Fragen verständnislos gegenüber. Dass die Mehrheit der Deutschen Trump für gefährlicher hält als Putin, ist zwar eine Fehleinschätzung, illustriert aber, dass die Stimmung in der öffentlichen Meinung gegenüber dem Trump-Amerika noch schlechter ist als in der politischen Führung.