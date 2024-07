Trump und die Bundesregierung Der Unberechenbare ist berechenbarer geworden

Auch seine Rede auf dem Nominierungsparteitag der US-Republikaner hat nur streckenweise einen leicht anderen Menschen gezeigt. Ansonsten war es an vielen Stellen der alte Sound mit unsäglichen Tiraden und kruden Thesen. Eines Mannes übrigens, der sein Alter von 78 Jahren ebenso nicht mehr verbergen kann. So eint man das Land in den nächsten Monaten aber nicht, was Trump vermutlich auch gar nicht will. So gewinnt man jedoch auch nicht unbedingt neue Unterstützer dazu. Die USA, sie bleiben tief gespalten. Und wer weiß, wen die Demokraten womöglich als Alternative zu Joe Biden und damit zu Trump ins Rennen schicken werden. Dass sich da der notwendige personelle Paukenschlag in Washington anbahnt, um überhaupt noch eine Chance im Kampf um die Präsidentschaft zu haben, wird aus den USA derzeit berichtet.