Terrorwarnung für Kölner Dom Was die Weihnachtstage lehren

Taschenkontrollen in Zelten vor dem Kölner Dom, bewaffnete Polizisten auf der Platte davor: Weihnachten 2023 in Köln lieferte wenig beschauliche Bilder. Eine der bedeutendsten Kirchen Deutschlands im Visier von Islamisten – diese alarmierende Nachricht zeigt, wie Fanatismus, Polarisierung, Hass auch Deutschland bedrohen. Dass „dä Dom“ in den kommenden Tagen für Besucher jenseits von Gottesdiensten gesperrt bleibt, ist als Sicherheitsvorkehrung nachvollziehbar. Es zeigt aber auch die Verwundbarkeit von religiösen Räumen und Orten des Miteinanders. Dass eine Kirche aus Angst vor islamistischem Terror verschlossen werden muss, ist traurig und beschämend. Was auch immer Besucher für einen Rundgang in den Dom führt – in gewöhnlichen Jahren sind es zwischen Weihnachten und Neujahr mehr als 100.000 Menschen –, es ist ein schlechtes Signal, wenn ein kurzes Eintauchen in diesen beeindruckenden christlichen Ort nicht möglich ist. Die Konflikte in der Welt mögen fern erscheinen, sie sind es nicht. Sie sorgen auch für Zwietracht und Verblendung hierzulande. Und für Bedrohungen, denen nur schwer beizukommen ist. Der Kampf gegen Fanatismus weltweit, aber auch jenen, der in Deutschland gedeiht und seine Ursachen hat, bleibt die zentrale Herausforderung der Gegenwart.