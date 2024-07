Trotz Kritik von Umweltverbänden Steinmeier unterschreibt umstrittenes Klimaschutzgesetz

Direkt am Montag kündigte die Deutsche Umwelthilfe an, das Inkrafttreten des Gesetztes nicht hinnehmen zu wollen. Steinmeier mache sich zum „Erfüllungsgehilfen“ von Volker Wissing, teilte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch mit. „Unsere 200 Seiten Klageschrift sind fertig und werden eingereicht, sobald das Gesetz in Kraft tritt“, so Resch.