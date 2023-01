In vielen Berufen mehr Arbeitslose als offene Stellen Trotz des Fachkräftemangels suchen 4,35 Millionen Menschen einen Job

Die Bundesregierung widerspricht den führenden Wirtschaftsverbänden und geht derzeit nicht von einem umfassenden Fachkräftemangel in Deutschland aus. „Von einem umfassenden Fachkräftemangel bzw. von einem allgemeinen Arbeitskräftemangel kann in Deutschland nicht gesprochen werden. Im dritten Quartal 2022 waren nach Ergebnissen der Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rund 1,82 Millionen offene Stellen zu besetzen. Dem gegenüber waren im Dezember 2022 rund 2,45 Millionen Arbeitslose gemeldet. Unter Berücksichtigung von Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, in vorübergehender Arbeitsunfähigkeit sowie in absehbar endender Erwerbstätigkeit, standen im Oktober 2022 rund 4,35 Millionen Arbeitsuchende für die Besetzung von offenen Stellen zur Verfügung“, schreibt das Bundesarbeitsministerium in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion.