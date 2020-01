Bundesregierung will Strafzahlungen an EU vermeiden : Neue Düngeverordnung soll im April in Kraft treten

Ein Landwirt verteilt Gülle auf einem Feld. Foto: dpa/Philipp Schulze

Berlin Eine schärfere Düngeverordnung soll in Deutschland im April in Kraft treten. Das sei das Ziel der Regierung, sagte am Freitag eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums.

„Im ersten Halbjahr muss die Düngeverordnung im Bundesgesetzblatt sein“, betonte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums. Anderenfalls drohen hohe Strafzahlungen an die EU.

Der Entwurf der neuen Verordnung werde in der kommenden Woche nach Brüssel geschickt, sagte der Sprecher des Umweltministeriums. Es gehe um einen „guten Grundwasserzustand“. Das sei in manchen Gebieten aktuell „nicht der Fall“.

Der Europäische Gerichtshof hatte im Juni 2018 geurteilt, dass Deutschland gegen die europäische Nitratrichtlinie verstößt - die Belastung des Grundwassers ist vielerorts zu hoch. Grund dafür ist vor allem die Überdüngung. Die Bundesregierung hatte die Düngeverordnung erst 2017 novelliert, die EU-Kommission in Brüssel hält dies aber für nicht ausreichend. Sie pocht auf Nachbesserungen, Strafzahlungen von mehr als 800.000 Euro pro Tag drohen.

Viele Landwirte sind dennoch gegen eine Verschärfung und hatten in den vergangenen Wochen massiv gegen die neue Düngeverordnung protestiert. Ihnen verspricht die Koalition für „Agrarumweltprogramme und Investitionen“ eine Milliarde Euro binnen vier Jahren. Die Spitzen von Union und SPD hatten dies in der Nacht zum Donnerstag beschlossen.

(ala/AFP)