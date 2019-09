Ministerin lädt zu Gipfel : Trockenheit und Schädlingsbefall – Wald ist stärker zerstört als bisher gedacht

Wanderer gehen im Nationalpark Harz an abgestorbenen Fichten vorbei. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Berlin Der deutsche Wald ist zu einem akuten Patienten geworden. Bund und Länder bereiten schon Programme vor - nicht zuletzt als Reaktion auf den Klimawandel. Doch was genau ist sinnvoll - und was kostet das?

Die deutschen Wälder sollen angesichts drastischer Schäden durch Trockenheit und Schädlinge Nothilfen bekommen. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will am Mittwoch bei einem „Nationalen Waldgipfel“ Pläne vorstellen für Maßnahmen, die den Wald besser gegen den Klimawandel wappnen sollen. Dabei geht es unter anderem um Aufforstungen. Klöckner hatte bereits eine halbe Milliarde Euro zusätzlicher Bundesmittel in Aussicht gestellt, dazu sollen Beiträge der Länder kommen. Zu der Konferenz mit Reden und Fachforen werden Vertreter von rund 170 Organisationen erwartet.