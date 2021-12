Diskriminierung : Intensivmediziner verweist auf bestehenden Behindertenschutz bei Triage-Regeln

Mainz Wer wird behandelt, wenn es auf der Intensivstation mehr Patienten als Betten gibt? Im Gespräch ist ein gesetzlicher Schutz für Behinderte. Der Intensivmediziner Uwe Janssens verweist auf die Divi-Richtlinien zur Triage.

Der Intensivmediziner Uwe Janssens hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Triage begrüßt. Das Urteil der Karlsruher Richter sei "genau das gewesen, was wir in unseren Empfehlungen schon geschrieben haben", sagte der frühere Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) den ARD-"Tagesthemen" am Dienstagabend. Die Divi habe immer darauf hingewiesen, "dass bei Priorisierungsentscheidungen am Krankenbett die Behinderung oder das Alter keine Rolle spielen dürfen".

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sehe er „noch keinen Anlass, an unseren Empfehlungen eine Änderung vorzunehmen“, sagte Janssens am Dienstagabend im ZDF-„heute journal“. Er hoffe, dass eine Triage - eine ärztliche Entscheidung, wer bei ausgeschöpften Kapazitäten eine intensivmedizinische Behandlung erhält und wer nicht - nie notwendig sein werde, betonte Janssen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte auch mit Verweis auf die Behindertenrechtskonvention entschieden, der Bundestag müsse „unverzüglich“ Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer Triage treffen . Bisher gibt es dazu keinen gesetzlichen Rahmen, sondern lediglich Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte wie die von der Divi mit anderen Fachgesellschaften ausgearbeiteten „Klinisch-ethischen Empfehlungen“. Während der Corona-Pandemie mit zum Teil ausgelasteten Intensivstationen war das Thema in den Fokus gerückt.

Es können am Ende nicht so sein, "dass die Gesetze medizinische Kriterien vorschreiben". Das müsse dann "letztendlich schon den Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sein", sagte Janssens. Solche Fälle seien so komplex, "dass sie in keinem Gesetz der Welt das abbilden können, was sich da am Krankenbett abspielt".