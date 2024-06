Nur noch elf Prozent in Umfrage Grüne fallen in Wählergunst auf Tiefstwert seit 2018

23 Prozent (plus drei Punkte) trauen derzeit am ehesten den Unionsparteien, sieben Prozent der SPD (minus eins), unverändert jeweils sechs Prozent den Grünen und der AfD, zwei Prozent der FDP und fünf Prozent einer der sonstigen Parteien die größte politische Kompetenz zu. 51 Prozent trauen keiner Partei zu, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden.