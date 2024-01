Treffen der Stahlallianz Der schwierige Weg hin zum grünen Stahl

Was hat es mit der Stahlallianz auf sich?

In dem Forum beraten die Bundesländer, in denen stahlproduzierende Unternehmen angesiedelt sind, über die Transformation der Branche und die notwendigen politischen Rahmenbedingungen. „Die grüne Transformation ist alternativlos“, sagte der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke am Montag. Nicht grün zu transformieren, würde das Ende der Stahlindustrie in Deutschland bedeuten, so der SPD-Politiker. Die Stahl-Länder verabschiedeten bei dem Treffen eine Resolution mit Forderungen an die Bundesregierung und die EU-Kommission. Laut NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur mache die Resolution deutlich: „Die Bundesrepublik will Industriestandort bleiben“. Man wolle in der Frage des zukünftig knappen Guts klimaneutral produzierten Stahls „nicht am Seitenrand stehen, sondern die Ersten sein, die den mitumgesetzt bekommen“, so die Grünen-Politikerin.

Was sagt der Bund dazu?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht sich durch die Forderung der Länder in seinem Kurs bestätigt. Die Entscheidung für das Wasserstoff-Kernnetz sei getroffen, der Ausbau der Stromnetze schreite deutlich voran, der Ausbau der erneuerbaren Energien sei in Schwung gekommen, so der Grünen-Politiker. Habeck nennt das Papier der Stahl-Länder eine „Unterstützung im Konkreten“, auch mit dem Gestus: „Macht mal schneller!“ Aber viel schneller gehe nicht. „Alle arbeiten wirklich bis die Hacken qualmen“, so Habeck.