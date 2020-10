Verstorbener Vizepräsident : Bundestag nimmt Abschied von Thomas Oppermann

Thomas de Maizière (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages, trägt sich in das Kondolenzbuch für den verstorbenen Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann ein. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Vor wenigen Tagen war der SPD-Politiker Thomas Oppermann im Alter von 66 Jahren plötzlich verstorben. Der Bundestag hat am Mittwoch mit einer Trauerfeier im Plenarsaal Abschied von seinem Vizepräsidenten genommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sagte, der SPD-Politiker habe sich um den Parlamentarismus und die Demokratie in Deutschland große Verdienste erworben. „Seine besonnene Art, sein Sachverstand, seine Kollegialität werden uns schmerzlich fehlen.“

Oppermann war am Sonntag kurz vor einem Interview in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ zusammengebrochen. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus in Göttingen. Der SPD-Politiker wurde 66 Jahre alt.

Oppermann war 1990 in den Niedersächsischen Landtag eingezogen. 1998 ernannte ihn der damalige Ministerpräsident Gerhard Schröder (SPD) zum Wissenschaftsminister. 2005 wechselte Oppermann in den Bundestag. Dort war er in der vergangenen Wahlperiode SPD-Fraktionsvorsitzender. Nach der Wahl 2017 wurde er Vizepräsident des Bundestags. Für die Wahl im kommenden Jahr wollte Oppermann nicht wieder kandidieren.

Foto: dpa/Michael Kappeler Infos So reagieren Politiker auf den plötzlichen Tod von Thomas Oppermann

Schäuble sagte in der Trauerfeier des Bundestags, Oppermann sei klar und loyal in seiner sozialdemokratischen Haltung, aber nie ideologisch gewesen. „Streitbar in der Sache, doch kompromissfähig, wenn es galt, pragmatische Lösungen zu finden. Pointiert und schlagfertig in der politischen Auseinandersetzung, und herzlich im zwischenmenschlichen Umgang. Er beherrschte die Abteilung "Attacke", er beherrschte auch das mühsame Verhandeln. Beides braucht es in der parlamentarischen Demokratie.“

(ahar/dpa)