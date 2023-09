Konzern Philip Morris Ex-Ministerpräsident Albig wechselt in Tabak-Lobby

Schleswig-Holsteins früherer Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) heuert als Lobbyist beim Tabakkonzern Philip Morris an. Der 60-Jährige leitet künftig den Geschäftsbereich External Affairs der Deutschland-Tochter des global tätigen Zigarettenherstellers, wie die Philip Morris GmbH am Freitag in Gräfelfing mitteilte.