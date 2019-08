Finanzpolitik : Top-Ökonomen lehnen mehr Schulden fürs Klima ab

Berlin Die Bundesregierung soll in einem ausgeprägten Konjunkturabschwung und für mehr Klimaschutz ihre bisherige Politik der „schwarzen Null“ aufgeben, zugleich aber die Schuldenbremse im Grundgesetz unverändert lassen. Das fordern führende Ökonomen wie Ifo-Präsident Clemens Fuest.

In der SPD mehren sich die Forderungen nach einer Abkehr von der „schwarzen Null“, um mehr Geld für Investitionen in den Klimaschutz zu mobilisieren – aber auch für andere Ausgabensteigerungen und um einer möglichen Rezession zu trotzen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) lässt zudem prüfen, wie eine höhere Kreditaufnahme möglich wird, ohne die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse zu verletzen. Die erlaubt dem Bund nur eine jährliche Neuverschuldung von bis zu 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Für 2020 würde dies bedeuten, dass die „offizielle“ Neuverschuldung lediglich knapp fünf Milliarden Euro betragen darf, schreibt das „Handelsblatt“. In einem Papier des Finanzministeriums für das Klimakabinett, das am 20. September weitreichende Klimaschutz-Beschlüsse fassen soll, wird als eine Option zur Umgehung der Schuldenbremse genannt, dass der Energie- und Klimafonds (EKF) künftig selbst und nicht der Bund Kredite aufnimmt. Über diesen Weg wäre eine deutlich höhere Neuverschuldung möglich, ohne gegen die Regel der Schuldenbremse zu verstoßen.

In der Wirtschaft wächst nun auch die Sorge, dass der Standort Deutschland wegen ausbleibender Investitionen schnell an Attraktivität verliert. „Aus Sicht der deutschen Wirtschaft dürfen wichtige Zukunftsinvestitionen in den Ausbau der Energienetze, in neue Verkehrskonzepte, aber auch in die Bahn- und die digitale Infrastruktur nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden. Denn das sind Investitionen sowohl in den Klimaschutz als auch in den Wirtschaftsstandort Deutschland“, sagte Achim Dercks, Vize-Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Unternehmen bräuchten Planungssicherheit, um selbst noch stärker in klimafreundliche Produkte und Dienstleistungen zu investieren. „Für diese Aufgaben sollten wir zunächst die vorhandenen Mittel aus dem Energie- und Klimafonds sowie aus dem Fonds ´Digitale Infrastruktur’ ausschöpfen“, so Dercks. „Es gibt noch keinen Grund, eine Diskussion über neue Schulden zu führen“, warnte er.