Münchner Sicherheitskonferenz Eine Welt aus den Fugen

Dennoch, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der am Samstag in München erwartet wird, hat einen diplomatischen Erfolg in der Tasche. Selenskyj unterzeichnete mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein bilaterales Sicherheitsabkommen. Die Bundesrepublik tritt dabei mit Geld und Waffen quasi als „Garantiestaat“ in Erscheinung, so formuliert es der deutsche Verteidigungsminister. Die geschlossene bilaterale Sicherheitsvereinbarung enthält ein neu geschnürtes Paket für Militärhilfe, das weitere Haubitzen, Artilleriemunition, Luftverteidigungssysteme und Flugkörper vom Typ Iris-T beinhaltet. Zur Erinnerung: Die G7-Staaten hatten der Ukraine im Juli 2023 am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius „langfristige Sicherheitszusagen“ in Aussicht gestellt. Großbritannien unterzeichnete im Januar als erstes G7-Land ein entsprechendes bilaterales Abkommen mit Kiew. Nun folgt Deutschland, doch die Hilfe von weiteren Staaten bleibt bislang aus. Damit hat Deutschland, hat der Kanzler, Wort gehalten. „As long as it takes“ (so lange wie nötig) hörte man immer wieder von Scholz und Vertretern seiner Regierung. Die Verstimmungen zu Beginn des Kriegs, als Deutschland auch von ukrainischer Seite unterstellt wurde, das man zu zögerlich sei, wurden ausgeräumt, das macht Selenskyj am Freitag sehr deutlich. Deutschland setzt damit auch innerhalb der EU ein Zeichen. An der Entscheidung des Bundeskanzlers, keine Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine zu liefern, ändert das Abkommen allerdings nichts. Und nicht nur in München macht man sich Sorgen, dass alle Abkommen am Ende doch nicht reichen könnten.