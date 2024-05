Politisches Kondolieren Beileid für das Regime im Iran?

Nun kann man finden, dass die EU weniger wertebasierte, mehr pragmatische Außenpolitik betreiben sollte, weil in der Welt nun mal sehr viele Konflikte toben und die EU, wie sich in der Ukraine zeigt, nicht die Mittel hat, um aktiver ins Weltgeschehen einzugreifen. Wer das nicht kann oder nicht will, sollte vielleicht nicht zu großsprecherisch auftreten. Aber das Regime im Iran terrorisiert nicht nur die eigene Bevölkerung mit fürchterlichen Mitteln. Es unterstützt Unrechtsherrscher in der ganzen Welt, steht hinter dem Angriff der Hamas auf Israel, hinter den Angriffen der Huthi-Miliz aus Jemen auf Handelsschiffe im Roten Meer, liefert Waffen an Russland, damit Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetzen kann. Auch wer allein deutsche und europäische Interessen gelten lassen will, müsste also eigentlich zu dem Schluss kommen, dass „aufrichtiges Beileid“ gegenüber Teheran nicht angemessen ist. Eine „offizielle“ Bekundung hätte genügt, um die Gesprächskanäle zum Land offenzuhalten.