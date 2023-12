Lauterbach und Kubicki streiten über Corona-Tipps Wie viel Maske gerade nötig ist

Es klingt wie der Ruf aus einer anderen Zeit, was Gesundheitsminister Karl Lauterbach der Öffentlichkeit zu Corona mit in den Advent geben will: So empfiehlt der Minister in der „Bild am Sonntag“, sich vor dem Weihnachtsfest noch schnell impfen zu lassen – „am besten gegen Grippe und Corona gleichzeitig". Zudem sei es sinnvoll, in diesen Tagen in Bus und Bahn lieber Maske zu tragen, auf große Feiern in Innenräumen zu verzichten, im Homeoffice zu arbeiten und vor dem Besuch älterer, kranker Menschen zur Sicherheit einen Schnelltest zu machen. Lauterbach reagiert mit diesen Empfehlungen auf steigende Infektionszahlen mit Corona wie mit anderen Atemwegserkrankungen. Auch die Virenlast im Abwasser nimmt gerade wieder zu, was als Indikator für eine Infektionswelle gilt. Und natürlich ist das auch die erlebte Wirklichkeit zumindest in Ballungsräumen: Mehr Menschen tragen in Bus, Bahn, Wartezimmern wieder Maske, mehr Kinder und Lehrkräfte in Schulen, mehr Leute in Betrieben, Büros, Dienstleistungsjobs sind wieder krank, manches fällt aus. Doch rechtfertigt das, generell von Feiern abzuraten, Homeoffice zu empfehlen und pauschale Impfappelle abzugeben?