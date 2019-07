Gegenwind aus dem Innenressort : Seehofer hält nichts von Klöckners Plänen für ein Tierwohl-Logo

Berlin Bringt das von Julia Klöckner ins Spiel gebrachte Tierwohl-Logo wirklich etwas? Innenminister Horst Seehofer lässt an dem freiwilligen Label kein gutes Haar. Er habe Bedenken dem Gesetzentwurf gegenüber.

Die CDU-Politikerin bekräftigte ihre Position: „Wer ein national verpflichtendes Kennzeichen fordert, was sich zwar gut anhört, aber das zur EU-widrigen sogenannten Ausländerdiskriminierung führt, der schiebt das Tierwohl bewusst auf die lange Bank“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag). Nach Vorgaben der EU-Kommission dürfe ein Tierwohl-Label einzig auf freiwilliger Basis und nur für Produkte über dem gesetzlichen Mindeststandard eingeführt werden. „Die EU hat jüngst mehrfach bekräftigt, dass das rechtlich die einzig sichere Möglichkeit ist, wenn wir nicht wie bei der Maut scheitern wollen.“ Und: Niedersachsens „Ministerpräsident Weil möchte auch die Einhaltung des gesetzlichen Mindeststandards bei der Tierhaltung auszeichnen - das ist so, als würde jeder Autofahrer für das Halten an der roten Ampel belobigt werden.“