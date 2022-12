Tierschutzbund schlägt Alarm Ohne Hilfe droht jedem vierten Tierheim das Aus

„Zuletzt hatte die Corona-Pandemie dazu geführt, dass während dieser Zeit unüberlegt angeschaffte Tiere in den Tierheimen gelandet sind. Diese ,Corona-Tiere‘ haben viele Tierheime bereits an den Rand ihrer Kapazitäten gebracht“, berichtet eine Sprecherin des Tierschutzbundes. Als Folge verhängten viele Tierheime Aufnahmestopps und führten Wartelisten für Menschen ein, die ihr Tier abgeben möchten. Der Tierschutzbund rechnet damit, dass sich diese Lage nun zunehmend verschärft. „Es ist davon auszugehen, dass mehr Menschen ihre Tiere abgeben müssen, wenn die Lebenshaltungskosten, die Energiekosten, die Kosten für Tierfutter und Tierarzt so immens ansteigen“, sagte die Sprecherin.