Deutsche Politiker verärgert Ist Olympia nur noch was für Reiche?

Besonders nachhaltig sollen auch die Spiele in Paris sein. Was die Ticketpreise angeht, kann Sepp Müller (CDU), Fraktionsvize der Union und zuständig für den Sport, dies nicht erkennen. Auf Platz zehn der 17 Nachhaltigkeitszielen des IOC „findet sich, dass weniger Ungleichheit herrscht“, so Müller zu unserer Redaktion. „Aber der intransparente Preis der Tickets, insbesondere der Pakete, macht es für Familien fast unmöglich, an diesem Megaevent teilzunehmen.“ So gibt es eine Vielzahl an Paketangeboten, die kaum zu durchblicken und für Normalverdiener auch kaum zu bezahlen sind. „Insbesondere für Familien wünsche ich mir zukünftig eine sensiblere Preispolitik des IOC“, so Müller. Olympia müsse wieder „uns alle begeistern“.