CDU-Antrag : Thüringer Landtag lehnt geschlechtergerechte Sprache ab

Erfurt Es war eine späte, turbulente Debatte: „Gendern? Nein danke“ hatte die CDU-Fraktion ihren Antrag überschrieben, der für viel Aufregung sorgte. Neben der CDU lehnten die AfD und die Bürger für Thüringen das Gendern strikt ab.

Landtag und Landesregierung in Thüringen sollen nach dem Willen einer knappen Parlamentsmehrheit in ihrer öffentlichen Kommunikation nicht gendern. Das wird in einem heftig umstrittenen Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion verlangt, der am späten Mittwochabend bei einer namentlichen Abstimmung im Landtag 38 von 74 abgegebenen Stimmen erhielt. 36 Abgeordnete votierten dagegen. Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition hatte mit einem Gegenantrag noch vergeblich versucht, einen Kompromiss mit einer „Selbstverpflichtung zu einer respektvollen Kommunikation“ zu finden.