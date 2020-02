Nach Ramelow-Vorstoß : Thüringer CDU-Fraktion will Experten-Kabinett für Übergangsregierung

Thüringer CDU-Fraktion will Experten-Kabinett für Übergangsregierung

Mike Mohring, CDU-Fraktionschef in Thüringen, spricht mit einem Journalisten nach einer Sitzung der CDU-Abgeordneten im Thüringer Landtag. Foto: dpa/Martin Schutt

Erfurt Die Regierungskrise in Thüringen geht weiter. Nun hat sich die CDU-Fraktion für ein Experten-Kabinett als Übergang ausgesprochen. Auf den Vorschlag von Bodo Ramelow geht sie nur teilweise ein.

Die Thüringer CDU-Fraktion geht nur teilweise auf den Vorschlag von Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow mit einer CDU-Übergangsministerpräsidentin und schnellen Neuwahlen ein. „Wir greifen den Vorschlag auf, Christine Lieberknecht (CDU) zur Ministerpräsidentin wählen zu lassen“, sagte CDU-Fraktionschef Mike Mohring am Dienstag im Landtag in Erfurt. Für Stabilität brauche es jedoch eine Übergangsregierung, die „vollständig besetzt und parteiübergreifend von berufenen Experten bestellt wird.“ Nach CDU-Angaben wäre die 61-Jährige, die von 2009 bis 2014 CDU-Ministerpräsidentin in Thüringen war, bereit, „den Gordischen Knoten zu durchschlagen“.