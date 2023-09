Mehr Geflüchtete als erlaubt Thüringer Erstaufnahmestelle verhängt Aufnahmestopp

Die größte der Thüringer Landeserstaufnahmeeinrichtungen nimmt vorerst keine Geflüchteten mehr auf. In Suhl ankommende Menschen würden entweder in die kleineren Erstaufnahmestellen Eisenberg und Hermsdorf oder wenn möglich in andere Bundesländer verteilt, sagte ein Sprecher des Migrationsministeriums am Samstag. Hintergrund sei die hohe Belastung der letzten Tage in Suhl. Am Freitag waren dort über 1500 Menschen untergebracht. Brandschutzrechtlich erlaubt wären nur 1400. Als Grenze für den Regelbetrieb gilt nach Regierungsangaben die Zahl 800.