„Korrekte Sprache“-Gesetz Thüringer CDU bei Gender-Verbot offen für AfD-Stimmen

Der Thüringer CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Mario Voigt ist nach eigenen Worten offen dafür, Gesetze im Landtag notfalls auch mit AfD-Stimmen durchzusetzen. Das betrifft auch das von der CDU-Fraktion eingebrachte „Korrekte Sprache“-Gesetz, das am Freitag im Thüringer Landtag in erster Lesung behandelt werden sollte. Es richtet sich gegen das Gendern an Schulen. „Ich lade alle Fraktionen ein, mitzustimmen“, sagte Voigt am Freitag dem Nachrichtenportal t-online.