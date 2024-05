Stichwahlen in Thüringens Kommunen im Juni „AfD neben der CDU sozusagen die Volkspartei“

Nach der ersten Runde der Kommunalwahlen in Thüringen am Sonntag bereiten sich die Parteien auf die Stichwahlen am 9. Juni vor. Der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt sagte am Mittwoch: „Wir sind stärkste Kraft und die AfD ist in Thüringen der Hauptwettbewerber der CDU. Das ist sichtbarer geworden.“ Um im Juni die Stichwahlen zu schultern und Siege zu erringen, brauche es gemeinsame Anstrengungen über Parteigrenzen hinweg, fügte er hinzu und kündigte an: „Dort wo wir nicht in der Stichwahl sind, werden wir deshalb die SPD und die FDP unterstützen.“