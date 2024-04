Rechte Parteien wollen fusionieren Konservative Konkurrenz für Höcke in Thüringen?

Die konservative Werteunion will trotz bisher schwacher Umfragewerte in Thüringen Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen als Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt aufstellen. Er stehe dafür zur Verfügung, sagte Maaßen am Sonntag bei der Gründung des Thüringer Landesverbandes in Bad Berka bei Weimar. Es ist nach Angaben von Maaßen der bundesweit erste Landesverband, der in Sachsen solle folgen. Der 61-Jährige will allerdings nicht in den Landtag in Erfurt - zum Spitzkandidaten für die Thüringer Landtagswahl am 1. September wurde der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (58) mit 33 von 34 abgegebenen Stimmen gewählt.