Wahl zum Landtagsvize in Thüringen : Warum Bodo Ramelow seine Stimme einem AfD-Politiker gab

Wahl zum Landtagsvize in Thüringen

Erfurt Dem thüringischen AfD-Fraktionschef Björn Höcke hatte Bodo Ramelow noch den Handschlag verweigert. Doch bei der Wahl des Landtagsvizepräsidenten gab er einem AfD-Mann seine Stimme. Was steckt dahinter?

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat als Abgeordneter dem AfD-Kandidaten für das Vizepräsidentenamt im Landtag in Erfurt überraschend seine Stimme gegeben. Ramelow erklärte am Freitag am Rande der Landtagssitzung auf dpa-Anfrage, er habe sich „sehr grundsätzlich entschieden“. Er wollte auch mit seiner Stimme für den AfD-Politiker Michael Kaufmann den Weg frei machen „für die parlamentarische Teilhabe, die jeder Fraktion zugebilligt werden muss“. Ramelow sagte, er verweigere dem Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke zwar den Handschlag, aber den Parlamentsrechten der AfD nicht seine Stimme.