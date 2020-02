Regierungskrise in Thüringen : Kemmerich tritt sofort zurück - Große Koalition fordert baldige Neuwahl

FDP-Mann Thomas Kemmerich am Freitag in Erfurt. Foto: dpa/Martin Schutt

Erfurt/Berlin Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das teilte die FDP-Landtagsfraktion am Samstag in Erfurt mit. Parallel sprach sich die große Koalition in Berlin für eine baldige Neuwahl in Thüringen aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kemmerich sagte in Erfurt: „Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt als Ministerpräsident des Freistaates Thüringen mit sofortiger Wirkung.“ Sämtliche aus dem Amt des Ministerpräsidenten und des geschäftsführenden Ministerpräsidenten entstehenden Bezüge werde er an die Staatskasse zurückgeben.

Der 54-Jährige zieht damit die Konsequenzen aus der politischen Krise nach seiner Wahl mit den Stimmen der AfD. Er war zur Wochenmitte zum Nachfolger des Linken-Politikers Bodo Ramelow im Amt des thüringischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Im dritten Wahlgang hatte er mit Unterstützung von CDU und AfD 45 Stimmen erhalten, eine Stimme mehr als Ramelow. Das hatte ein politisches Beben in ganz Deutschland ausgelöst. Einen Tag später hatte Kemmerich seinen Rücktritt angekündigt – diesen aber bislang nicht vollzogen.

Lesen Sie auch Umfragewerte halbiert : FDP stürzt nach Thüringen-Debakel auch bundesweit ab

Der Thüringer Grünen-Fraktionschef Dirk Adams begrüßte die sofortige Rücktrittserklärung Kemmerichs. „Das ist überfällig. Zum Glück ist das jetzt das Ende der Trickserei“, sagte Adams am Samstag in Erfurt. Der Druck der Straße habe bewirkt, dass Kemmerich tatsächlich zurücktritt, „was konsequent, aber überfällig ist.“

Nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses betonten CDU, CSU und SPD am Samstag in Berlin, dass umgehend ein neuer Ministerpräsident im Landtag gewählt werden müsse. Unabhängig davon sei man für baldige Neuwahlen in dem ostdeutschen Bundesland, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung – diese wurde parallel zum Rücktritt Kemmerichs bekannt.

Die große Koalition bezeichnet darin die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerichs mit den Stimmen der AfD als „unverzeihlichen Vorgang“. Deshalb solle dieser „die einzig richtige Konsequenz“ ziehen und zurücktreten. Diesen kündigte die FDP Thüringen am Samstag an.

„Aus Gründen der Legitimation der Politik sind die Koalitionspartner davon überzeugt, dass unabhängig von der Wahl eines neuen Ministerpräsidenten baldige Neuwahlen in Thüringen erforderlich sind“, beschlossen die Parteichefs von CDU, CSU und SPD bei ihrem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel. Regierungsbildungen und politische Mehrheiten mit Stimmen der AfD schließen die CDU, CSU und SPD kategorisch aus. „Das ist und bleibt die Beschlusslage der die Koalition tragenden Parteien für alle Ebenen“, heißt es in dem Beschluss des Koalitionsausschusses.

(hebu/dpa/AFP/Reuters/epd)