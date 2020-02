Thüringen-Wahl im Liveblog : Kemmerich gibt auf – „Der Rücktritt ist unumgänglich“

Soeben lässt Thomas Kemmerich verlauten, dass er sein gerade erst erworbenes Amt wieder zur Verfügung stellt. „Der Rücktritt ist unumgänglich“, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in Erfurt. Damit will er den Weg freimachen für eine Neuwahl des Landtages. Dies kündigte der FDP-Politiker am Donnerstag in Erfurt einen Tag nach seiner umstrittenen Wahl mit Hilfe von Stimmen der AfD und der CDU an. Die FDP wolle die Selbstauflösung des Landtages beantragen. Um die Auflösung zu beschließen, bedarf es aber einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Um diese zu erreichen, müssten neben Linken, SPD, Grünen und FDP auch CDU oder AfD dafür stimmen