Thüringen-Wahl im Liveblog : FDP-Fraktion stellt Antrag auf Landtagsauflösung

Neben den Forderungen nach Neuwahlen und Rücktritt sorgt auch ein Schreiben vom AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke an Thomas Kemmerich vom November 2019 erneut für Aufsehen. In dem Brief, der dem MDR damals vorlag und jetzt in den sozialen Medien wieder geteilt wird, schlägt Höcke dem nun gewählten Ministerpräsidenten vor, "über neue Formen der Zusammenarbeit ins Gespräch zu kommen". Die Rede ist von einer Expertenregierung oder von einer Minderheitsregierung, die von der AfD unterstützt würde. Auch Mike Mohring soll dieses Schreiben erhalten haben.



Nach der Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit Stimmen der AfD wirft der Brief ein Schlaglicht auf das Ergebnis. Bislang sagte der FDP-Mann, er sei von der Wahl überrascht worden. Diese Darstellung gerät durch das Schreiben vom November allerdings ins Wanken.