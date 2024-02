Landtagswahl in Thüringen Wie Höcke die Verfassung für sich nutzen könnte

Eine absolute Mehrheit für die AfD? Was für viele unvorstellbar klingen dürfte, scheint in Thüringen nicht mehr ausgeschlossen. Die jüngsten Umfragen sehen die Partei in dem Bundesland stabil bei mehr als 30, teilweise bei bis zu 35 Prozent. Demnach würde die AfD mit weitem Abstand stärkste Kraft werden und vor der zweitplatzierten CDU (20 Prozent) durchs Ziel kommen. Auch wenn die Zahlen die Protestwelle gegen rechts noch nicht reflektieren: Vieles deutet darauf hin, dass die Zustimmungswerte für die AfD in Thüringen weiterhin hoch ausfallen. Seit den Enthüllungen zum Potsdam-Treffen hat die Partei in bundesweiten Wahlumfragen zwar einige Prozentpunkte eingebüßt, bleibt aber mit knapp 20 Prozent vergleichsweise stark.