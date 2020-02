Thüringen-Wahl im Liveblog : Kemmerich gibt auf – wie es jetzt bei CDU und FDP weitergeht

Christian Lindner hat in einem Gespräch mit der "Osnabrücker Zeitung" um Verständnis für das Verhalten des Thüringer FDP-Politikers Thomas Kemmerich geworben. „Er schilderte mir seine Überraschung. Die Neunmalklugen wissen immer im Nachhinein, wie man trotz der Überwältigung in einer solchen Situation spontan richtigliegt“, sagte Lindner. „Ich rate zu menschlichen Maßstäben im Umgang mit Fehlern, die rasch selbst korrigiert wurden.“



Im ARD-„Brennpunkt“ sagte Lindner am Donnerstagabend: „Ich glaube, dass in dieser Situation Herr Kemmerich überrascht worden ist.“ Kemmerich habe kandidiert, um ein Signal zu senden, „gegen AfD und Linkspartei“. „Und dann zur allgemeinen - auch seiner - Überraschung hat die AfD nicht den eigenen Kandidaten gewählt, sondern im Wege einer Finte den eigenen Kandidaten stehenlassen und in geheimer Wahl Herrn Kemmerich gewählt.“