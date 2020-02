„Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen“ : Ramelow zeigt nach Wahlniederlage Zitat von Adolf Hitler

„Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen“

Adolf Hitler begrüßt Reichspraesident Paul von Hindenburg beim „Tag von Potsdam“ am 21. März 1933. Foto: dpa

Erfurt „Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen“, schrieb Adolf Hitler 1930. Dieses Zitat hat Bodo Ramelow nun auf Twitter aufgenommen - und stellt damit Bezug her zur Wahl von FDP-Mann Kemmerich und AfD-Politiker Höcke.

Der bisherige thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat nach der umstrittenen Wahl der FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD ein Zitat von Adolf Hitler auf Twitter veröffentlicht. „"Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei. [...] Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen." A. Hitler, 02.02.1930“, schrieb Ramelow am Mittwochabend auf Twitter.